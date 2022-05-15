В «Спартаке» выступили на тему возможного расширения РПЛ до 18 команд

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию московского клуба по теме возможного расширения Российской Премьер-Лиги.

«Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры. Голосование? В том числе будут голосовать клубы.



Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В настоящий момент в чемпионате России выступает 16 команд. Сообщалось, что с нового сезона их число может возрасти до 18.