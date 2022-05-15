В «Спартаке» выступили на тему возможного расширения РПЛ до 18 команд
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию московского клуба по теме возможного расширения Российской Премьер-Лиги.
«Позиция «Спартака» не меняется — клуб за сохранение спортивного принципа и против расширения. Мы за увеличение количества матчей. Но, как это будет, пусть решают соответствующие структуры. Голосование? В том числе будут голосовать клубы.
Что касается формата, пока есть конкретные предложения: как будет что-то известно дополнительно, тогда мы сможем прокомментировать», — рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В настоящий момент в чемпионате России выступает 16 команд. Сообщалось, что с нового сезона их число может возрасти до 18.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 15 мая 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:24
-
23:15
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
22:53
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:18
-
22:17
-
22:10
-
22:07
Партнерский контент