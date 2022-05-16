Тедеско демонстрирует лучший процент побед в Бундеслиге среди всех тренеров «РБ Лейпциг»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско, возглавивший команду в декабре 2021 года, провёл с ней 20 матчей в немецкой Бундеслиге (12 побед, четыре ничьих, четыре поражения). Специалист выиграл с командой 60% матчей в лиге — это лучший показатель среди тренеров «РБ Лейпциг» за всю историю. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Подопечные Доменико Тедеско набрали по итогам сезона 58 очков и квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Унион», набравший на очко меньше, в последнем матче сезона обыграл «Бохум» (3:2).



В декабре «РБ Лейпциг» шёл на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Сезон команда Тедеско закончила на четвёртой строчке турнирной таблицы. В 20 матчах под руководством Тедеско в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» набрал 40 очков.



Напомним, с октября 2019 по май 2021 года Тедеско тренировал московский «Спартак».