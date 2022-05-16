Президент «Атлетико» подтвердил, что Антуан Гризманн останется в команде

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо рассказал, что нападающий Антуан Гризманн, арендованный у «Барселоны», продолжит играть за его команду в следующем сезоне.

«Гризманн останется здесь — он продолжит играть за «Атлетико» в следующем сезоне. Пункт, который нужно обсудить с «Барсой»? Деньги не проблема, когда вы планируете продолжать работу вместе», — приводит слова Сересо Movistar.

Напомним, 31-летний Гризманн был игроком «Атлетико» с 2014 по 2019 год. За его переход «Барселона» заплатила € 120 млн. Летом 2021 года нападающий был отдан «матрасникам» в аренду с возможностью выкупа его соглашения. Сообщалось, что эта сумма составляет € 40 млн.

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