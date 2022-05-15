Сафонов: «Зенит»? Ничего не знаю, на данный момент остаюсь в «Краснодаре»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу своей команды в матче с ЦСКА и ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита».

«Во втором тайме сразу поменялась игра. Соперник стал играть более агрессивно в прессинге. Начали создавать давление, больше бить вперёд. У них есть габаритные игроки, которые могут цепляться за мяч. Наверное, мы чуть перестроили игру, поскольку не могли так спокойно контролировать мяч, как в первом тайме. Плюс постоянная борьба.

Знали, что мы соседи по турнирной таблице. Естественно, хотели выиграть. Непонятно, будут ли еврокубки. Нет разницы, занимать седьмое место или четвёртое, но всё равно приятно. Поэтому мы выходим побеждать в каждом матче. Сегодня было то же самое.

Стоит ли собираться сборной России в отсутствие официальных матчей? Это не ко мне вопрос, стоит или не стоит. Если будут собираться и меня вызовут – я поеду. Если не будем собираться, в этом надо находить плюсы. Есть время отдохнуть спокойно, подготовиться к сборам и к следующему сезону.

«Зенит»? Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».