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«Интер» обыграл «Кальяри» благодаря дублю Мартинеса. Отставание от «Милана» — два очка

«Интер» обыграл «Кальяри» благодаря дублю Мартинеса. Отставание от «Милана» — два очка
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Кальяри» принимал «Интер». Гости одержали победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился защитник «нерадзурри» Маттео Дармиан, ему ассистировал Иван Перишич. На 51-й минуте преимущество «Интера» удвоил форвард Лаутаро Мартинес, голевой пас отдал Николо Барелла.

На 53-й минуте один мяч отыграл защитник «Кальяри» Хараламбос Ликояннис, ему ассистировал Марко Рог. На 84-й минуте Мартинес оформил дубль, результативную передачу сделал Роберто Гальярдини.

После 37 сыгранных туров «Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 81 очко. «Кальяри» с 29 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (83).

Италия - Серия А. 37-й тур
15 мая 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 3
Интер М
Милан
0:1 Дармиан – 25'   0:2 Мартинес – 51'   1:2 Ликояннис – 53'   1:3 Мартинес – 84'
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