«Интер» обыграл «Кальяри» благодаря дублю Мартинеса. Отставание от «Милана» — два очка

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри в рамках 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Кальяри» принимал «Интер». Гости одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 25-й минуте отличился защитник «нерадзурри» Маттео Дармиан, ему ассистировал Иван Перишич. На 51-й минуте преимущество «Интера» удвоил форвард Лаутаро Мартинес, голевой пас отдал Николо Барелла.
На 53-й минуте один мяч отыграл защитник «Кальяри» Хараламбос Ликояннис, ему ассистировал Марко Рог. На 84-й минуте Мартинес оформил дубль, результативную передачу сделал Роберто Гальярдини.
После 37 сыгранных туров «Интер» располагается на втором месте в турнирной таблице Серии А, набрав 81 очко. «Кальяри» с 29 очками находится на 18-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (83).
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