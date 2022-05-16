Мозес — о матче с «Зенитом»: не почувствовал, что «Спартак» играл с чемпионом России

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес после матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) заявил, что не почувствовал, что красно-белым противостоял действующий чемпион страны.

«Почувствовал ли я, что «Спартак» играл против чемпионской команды? Нет, вообще не почувствовал», — сказал Мозес в эфире телеканала «Матч».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

Ваноли раскритиковал судей матча «Спартак» — «Зенит»: