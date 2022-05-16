Тренер «Мариуполя»: клуб не будет участвовать в следующем чемпионате Украины

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич сообщил, что клуб не будет участвовать в следующем розыгрыше чемпионата Украины.



«Я знаю, например, что «Мариуполь» не будет участвовать в ближайшем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, и в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.



Насколько мне известно, руководство решило взять паузу, а как дальше будет, я не знаю, возможно, что-то изменится. Контракты с футболистами в данный момент приостановлены», — цитирует Маркевича FanDay.



Напомним, текущий сезон чемпионата Украины отменён. На момент приостановки турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 возглавлял донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах. На втором месте располагалось киевское «Динамо» (45). Замыкал тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого было 40 очков.