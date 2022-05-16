Аршавин: футболисты «Зенита» играли на 50% в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Никто из игроков на поле не заморачивался. Футболисты «Зенита» играли на 50%. Так или иначе, никто не хотел проигрывать.

Когда «Зенит» пропустил, то пошёл вперёд и начал нарываться на контратаки. Одоевский хорошо себя проявил, гол на нём не сказался, все остальные эпизоды он отыграл очень уверенно», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).