Выезд фанатов «Факела» на матч с «Металлургом» стал самым массовым в истории клуба

Вчера, 15 мая, во время матча 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 между липецким «Металлургом» и «Факелом» (1:2) на трибунах стадиона «Металлург» собралось около 2 тыс. фанатов воронежского клуба, сообщается на официальном сайте команды. Отмечается, что это самый массовый выезд болельщиков «Факела» в клубной истории.
«Мы будто дома играли. Мы невероятно признательны всем, кто в свой выходной день приехал сюда поболеть за нас. У нас и на домашних матчах лучшая атмосфера, это все знают, но и на выезде происходит что-то особенное. Слов не хватает, одни эмоции. Когда такое творится на трибунах, неважно, кто забивает, – мячи в ворота отправляет «Факел», Воронеж, наш 12-й игрок. Спасибо за поддержку!» — сказал полузащитник «Факела» Олег Дмитриев.
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