Быстров: кто считает, что пенальти в ворота «Спартака» не было, не разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
«Неделю подогревали интерес к матчу журналисты и СМИ. Подогрели интерес настолько, что мы забыли про футбол. Но сегодня футбол был не очень.
Игра не сразу закружила, потому что Семак выпустил пять защитников и хотел подловить «Спартак» на контратаке. «Спартак» должен был играть первым номером после 1:7, Семак тоже мог сыграть первым номером, а не в пять защитников. Тогда бы и первый тайм другой был, и во втором бы удовольствие получили.
Спорный пенальти? Те, кто считает, что пенальти не было, вообще не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Селихов добрался до мяча. Но нет, Ерохин первый на мяче, и Селихов сносит его. Получилось так, что был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на матче, он видел, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?» — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч».
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