Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2021/2022 в чемпионате Франции, информирует Национальный союз футболистов-профессионалов (UNFP) в «Твиттере».

В гонке за звание лучшего игрока сезона Мбаппе опередил Виссама Бен-Йеддера из «Монако», Димитри Пайета из «Марселя», Лукаса Пакету из «Лиона» и Мартена Терье из «Ренна».

Стоит отметить, что лучшим голкипером сезона в Лиге 1 также признан игрок «ПСЖ» — итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Лучшим тренером сезона стал Бруно Женезио, возглавляющий «Ренн».

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан выйдет на рынок свободных агентов.

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