Мбаппе — о своём будущем: выбор почти сделан

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что почти принял решение по поводу будущего. Футболист объявит о своём выборе до сбора национальной команды Франции, старт которого запланирован на 28 мая.

«Что по поводу будущего? Мой выбор почти сделан. Я сообщу о своём будущем до следующего сбора национальной команды Франции», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее стало известно, что Мбаппе был признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции.

Напомним, в нынешнем сезоне за «ПСЖ» Мбаппе сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 36 голами и 26 результативными передачами. Уже 30 июня этого года истекает его контракт с нынешним клубом, после чего Килиан выйдет на рынок свободных агентов.

Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе: