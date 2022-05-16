Отец Месси ответил на вопрос о возможном возвращении Лионеля в «Барселону»

Хорхе Месси, отец нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в стан «Барселоны».

«Вернётся ли Месси когда-то в «Барселону»? Надеюсь, когда-нибудь», — приводит слова Хорхе Marca.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 года. Всего за карьеру каталонском клубе аргентинец провёл 777 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 302 результативные передачи.

Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 60 млн. В текущем сезоне аргентинский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил 11 голов, а также отдал 13 результативных передач.