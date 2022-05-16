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Лапорта ответил журналисту на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»

Лапорта ответил журналисту на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что был бы рад, если Лионель Месси вернулся в клуб.

Глава каталонского клуба ответил на вопрос журналиста Deportes Cuatro о том, хотел бы ли он, чтобы аргентинский форвард вернулся в клуб.

«Абсолютно», — коротко сказал Лапорта.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 года. Всего за карьеру каталонском клубе аргентинец провёл 777 матчей, в которых забил 672 гола и сделал 302 результативные передачи.

Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 60 млн. В текущем сезоне аргентинский нападающий в 33 матчах во всех турнирах забил 11 голов, а также отдал 13 результативных передач.

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