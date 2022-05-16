Артём Ребров отреагировал на результат матча «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ
Поделиться
Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, отреагировал на результат матча с «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России. Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто! Уверен: нам вернётся удача за сегодня. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш дом заполнялся до отказа!», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
«Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак», в свою очередь, находится на 10-м месте, записав в свой актив 38 очков.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
01:50
-
01:49
-
01:23
-
01:13
-
01:07
-
01:04
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:15
-
00:10
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 15 мая 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:24
-
23:15
-
23:15
-
23:13
-
23:06
-
22:53
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:33
-
22:31
Партнерский контент