Артём Ребров отреагировал на результат матча «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ

Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, отреагировал на результат матча с «Зенитом» в 29-м туре чемпионата России. Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто! Уверен: нам вернётся удача за сегодня. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш дом заполнялся до отказа!», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

«Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак», в свою очередь, находится на 10-м месте, записав в свой актив 38 очков.