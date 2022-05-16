Акинфеев показывал офсайд, фанаты позировали в шапках быков. Фото победы «Краснодара»

15 мая на стадионе «Краснодар Арена» в Краснодаре в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.



Лучшие фото с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейцев в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).



«Сегодня команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили.



Почему ушли результаты ЦСКА? Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго. Мотивировать игроков сейчас — это непросто. Подобная проблема сейчас не только в ПФК ЦСКА, но и в других командах», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.