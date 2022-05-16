Акинфеев показывал офсайд, фанаты позировали в шапках быков. Фото победы «Краснодара»

15 мая на стадионе «Краснодар Арена» в Краснодаре в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Краснодар» принимал ЦСКА. Хозяева одержали победу — 1:0.
Лучшие фото с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение армейцев в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).
«Сегодня команда провела два разных тайма — первый получился не очень хороший, во втором ребята играли гораздо лучше, создали много хороших моментов, но не хватило гола. Пропустили в контратаке прекрасный дальний удар. Доволен самоотдачей и игрой, особенно во второй половине встречи, но, к сожалению, не забили.
Почему ушли результаты ЦСКА? Вопросов здесь много, об этом можно рассуждать очень долго. Мотивировать игроков сейчас — это непросто. Подобная проблема сейчас не только в ПФК ЦСКА, но и в других командах», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.
- 16 мая 2022
-
11:11
-
11:07
-
10:45
-
10:43
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:17
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:42
-
08:33
-
08:32
-
08:20
-
07:49
-
07:42
-
04:47
-
04:43
-
03:58
-
03:28
-
03:07
-
02:44
-
02:35
-
02:23