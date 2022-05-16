Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе накануне матча с «Аталантой» в 37-м туре чемпионата Италии, сообщает Milan News.
По данным источника, Ибрагимович был взволнован накануне важного матча и стучал в окно автобуса изнутри и в один из моментов разбил его.
Матч прошёл в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершился победой хозяев со счётом 2:0. За тур до конца сезона «Милан», набрав 83 очка, возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится «Интер», записав в свой актив 81 очко.
В заключительном туре Серии A «Милан» встретится с «Сассуоло» и «Интер» сыграет с «Сампдорией».
В нынешнем сезоне 40-летний шведский нападающий провёл за «Милан» 26 матчей во всех турнирах. Он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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