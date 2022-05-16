Бензема рассказал, при каком условии ему удастся получить «Золотой мяч»

Форвард мадридского «Реала» был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны. Карим Бензема прокомментировал получение награды от Союза футболистов Франции.



«Я очень рад, это мой повод для гордости. Этот приз тяжело завоевать, так как очень много хороших игроков также достойны его.



Стал ли я тем форвардом, о котором мечтал в детстве? Думаю, да. Статистика для меня не самое главное. Я стараюсь помогать команде, чтобы она забивала как можно больше голов.



Разумеется, я мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», – приводит слова Карима RMC.

В нынешнем сезоне Бензема в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Благодаря голам нападающего «Реал» смог выйти в финал Лиги чемпионов (сыграет с «Ливерпулем») и победить в чемпионате Испании.

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