В сеть просочились фотографии Роналду в новой форме «МЮ». Фанаты решили, что он остаётся

Несмотря на то что будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё не определено, в сеть просочились фотографии португальца в новой форме клуба на следующий сезон, сообщает Marca.

По сведениям источника, данный факт фанаты «красных дьяволов» восприняли как знак того, что Роналду останется в клубе на следующий сезон, так как, по их мнению, если бы португалец хотел уйти, то он не стал бы принимать участие в фотосессии.

Ранее сообщалось, что Роналду сказал своим одноклубникам, что не планирует покидать команду по собственному желанию. Криштиану разочарован итогами нынешнего сезона сильнее всех и намерен вернуть команду в Лигу чемпионов, а также выиграть с ней трофей.

В текущем сезоне АПЛ португальский нападающий провёл за «МЮ» 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.