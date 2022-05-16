«Сабах» Мурада Мусаева потерял шансы сыграть в еврокубках

«Сабах» сыграл вничью с «Сумгаитом» (2:2) в 27-м туре чемпионата Азербайджана и за тур до окончания турнира потерял шансы на выход в еврокубки. Главным тренером команды из Баку является Мурад Мусаев.
В чемпионате Азербайджана выступают восемь команд, четыре из них попадают на разные стадии квалификаций еврокубков. Первое место («Карабах») — Лига чемпионов, «Нефтчи», «Зире» и «Габала» отправились в Лигу конференций.
«Сабаху» для продолжения борьбы с «Габалой» нужно было не терять очки в матче с «Сумгаитом», а также надеяться, что соперник потеряет очки в своём матче. Однако «Габала» победила клуб «Шамахи» и обеспечила себе место в Лиге конференций за тур до конца чемпионата.
Мусаев возглавил «Сабах» в октябре 2021 года. Ранее он тренировал в России «Краснодар».
- 16 мая 2022
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