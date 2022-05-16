«Брюгге» досрочно стал чемпионом Бельгии, их тренирует бывший сотрудник «Барселоны»
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«Брюгге» одержал выездную победу над «Антверпеном» (3:1) и досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Бельгии.
Сезон команда начинала под руководством Филиппа Клемана, который в январе 2022 года был назначен главным тренером французского «Монако». На пост главного тренера был назначен экс-помощник Рональда Кумана в «Барселоне» Альфред Шрёдер, который помог команде обогнать в плей-офф «Юнион» и в третий раз подряд стать чемпионом Бельгии.
Следующий матч станет для Шрёдера последним у руля «Брюгге». С нового сезона он возглавит амстердамский «Аякс» вместо Эрика тен Хага, который займёт аналогичную должность в английском «Манчестер Юнайтед».
В следующем сезоне «Брюгге» примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.
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