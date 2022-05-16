Чернов: «Спартак» играл с «Зенитом» довольно хорошо, но этот матч для нас неудачный

Защитник «Спартака» Никита Чернов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Я думаю, что «Спартак» играл довольно хорошо. Конечно же, этот матч для нас неудачный. Как может быть иначе, когда команда пропускает в компенсированное время. Эпизод с пенальти не видел совсем, ничего не разобрал.

Когда вернусь на поле? Очень надеюсь, что к финалу Кубка успею восстановиться. В прошлом матче я дёрнул мышцу задней поверхности бедра. Надеюсь, восстановление не займёт много времени», — приводит слова Чернова «Спорт-экспресс».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).