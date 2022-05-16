Защитник «Спартака» Маслов прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Вчера наша команда провела действительно хороший матч. Очень жаль, что «Спартак» не смог набрать три очка. Почему не смогли победить «Зенит»? Для победы «Спартаку» не хватило ещё одного забитого мяча. Впереди нас ещё ждут два важных матча. Максимально надеюсь на то, что успею восстановиться и сыграть в кубковом матче с «Динамо», — приводит слова Маслова «Спорт-экспресс».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).