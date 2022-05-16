Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Штутгарт» выкупил защитника лондонского «Арсенала»

Романо: «Штутгарт» выкупил защитника лондонского «Арсенала»
Комментарии

Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос, выступающий за команду на правах аренды из лондонского «Арсенала», стал футболистом немецкой команды на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Штутгарт» сохранил место в Бундеслиге на следующий сезон, поэтому в соглашении между клубами активировалась автоматическая сумма выкупа греческого футболиста в размере € 3,1 млн.

24-летний Мавропанос перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из греческой «Янины» за € 2,1 млн. В восьми матчах за «канониров» защитник заработал одну жёлтую карточку.

«Штутгарт» арендовал Мавропаноса на два сезона в августе 2020 года за € 750 тыс. В 31 матче Бундеслиги нынешнего сезона на счету футболиста четыре гола и результативная передача.

Новость по теме
Букмекеры назвали шансы «Арсенала» обыграть «Ньюкасл» в чемпионате Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022