Романо: «Штутгарт» выкупил защитника лондонского «Арсенала»

Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос, выступающий за команду на правах аренды из лондонского «Арсенала», стал футболистом немецкой команды на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Штутгарт» сохранил место в Бундеслиге на следующий сезон, поэтому в соглашении между клубами активировалась автоматическая сумма выкупа греческого футболиста в размере € 3,1 млн.

24-летний Мавропанос перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из греческой «Янины» за € 2,1 млн. В восьми матчах за «канониров» защитник заработал одну жёлтую карточку.

«Штутгарт» арендовал Мавропаноса на два сезона в августе 2020 года за € 750 тыс. В 31 матче Бундеслиги нынешнего сезона на счету футболиста четыре гола и результативная передача.