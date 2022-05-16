Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кофрие: могу пообещать фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Кофрие: могу пообещать фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне
Комментарии

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие пообещал фанатам красно-белых, что клуб будет бороться за чемпионство России в следующем сезоне.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Всё возможно», — приводит слова Кофрие «РБ Спорт».

«Зениту» в России не хватает конкуренции, хотя это проблема всей Европы. Что с этим делать «Зениту» в России не хватает конкуренции, хотя это проблема всей Европы. Что с этим делать
«Зенит» отскочил в игре со «Спартаком». Но победа москвичей вызвала бы скандал «Зенит» отскочил в игре со «Спартаком». Но победа москвичей вызвала бы скандал

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022