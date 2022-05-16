Кофрие: могу пообещать фанатам, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие пообещал фанатам красно-белых, что клуб будет бороться за чемпионство России в следующем сезоне.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Всё возможно», — приводит слова Кофрие «РБ Спорт».

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).