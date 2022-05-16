Диего Симеоне определился со своим будущим в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил, что останется главным тренером команды.
«Нечего и говорить: я продолжу тренировать «Атлетико». Не беспокойтесь», — приводит слова Симеоне журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, руководство «Атлетико» не вело переговоров с другими тренерами. Они считают Симеоне настоящим и будущим команды.
52-летний Симеоне возглавил мадридскую команду в декабре 2011 года. Вместе с «Атлетико» аргентинский специалист выиграл два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны, две Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА. Также «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза проигрывал мадридскому «Реалу».
«Атлетико М» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
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