«Шинник» под руководством Евсеева вернулся в ФНЛ

Ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета.

Вчера, 15 мая, в матче раунда плей-офф второй группы ФНЛ-2 «Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, команда Вадима Евсеева набрала 47 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось 4 тура.

Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах.

До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровске», «Амкаре» и «Текстильщике».