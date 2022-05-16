«Шинник» под руководством Евсеева вернулся в ФНЛ
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Ярославский футбольный клуб «Шинник» под руководством главного тренера Вадима Евсеева оформил возвращение в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) спустя сезон после вылета.
Вчера, 15 мая, в матче раунда плей-офф второй группы ФНЛ-2 «Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, команда Вадима Евсеева набрала 47 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось 4 тура.
Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах.
До «Шинника» Вадим Евсеев работал главным тренером в «Уфе», «СКА-Хабаровске», «Амкаре» и «Текстильщике».
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