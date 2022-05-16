Бека-Бека: если бы за «Локомотив» играл Мбаппе, мы бы стали чемпионами РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека заявил, что железнодорожники стали бы чемпионом России нынешнего сезона, если бы в их составе играл Килиан Мбаппе. Напомним, сейчас французский форвард выступает за «ПСЖ».

«Для мня «Локомотив» — трамплин в Европу, в европейский клуб. В какой команде хотел бы поиграть? Не знаю, я должен думать о том, как улучшать свои качества, становиться лучше.

Если бы «Локо» играл в Лиге 1, мы бы занимали первое место в турнирной таблице. (Улыбается.) Думаю, в первой шестёрке «Локомотив» точно бы находился. Возможно, даже чемпионство выигрывали бы.

Конечно, если бы за «Локо» играл Килиан Мбаппе, мы бы стали чемпионами в нынешнем сезоне, а не «Зенит», — приводит слова Бека-Бека «РБ Спорт».