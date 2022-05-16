Тухель подтвердил уход защитника из «Челси», он продолжит карьеру в «Барселоне»
Поделиться
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Андреас Кристенсен покинет команду свободным агентом в конце сезона.
«Мы его потеряем в конце сезона», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 26-летний датский футболист несколько недель назад согласовал условия контракта с «Барселоной». Кристенсен официально станет игроком «Барселоны» 1 июля 2022 года.
Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В 161 матче за основную команду синих защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11
-
11:54
-
11:51
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:11
-
11:07
-
10:45
-
10:43
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:17
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:42
-
08:33
-
08:32
-
08:20
-
07:49
Партнерский контент