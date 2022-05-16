Тухель подтвердил уход защитника из «Челси», он продолжит карьеру в «Барселоне»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Андреас Кристенсен покинет команду свободным агентом в конце сезона.

«Мы его потеряем в конце сезона», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 26-летний датский футболист несколько недель назад согласовал условия контракта с «Барселоной». Кристенсен официально станет игроком «Барселоны» 1 июля 2022 года.

Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В 161 матче за основную команду синих защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

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