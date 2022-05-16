«Лучший подарок в моей жизни». 19-летний хавбек Тарба — о дебюте за ЦСКА

19-летний полузащитник Заур Тарба, дебютировавший за основной состав ЦСКА в игре с «Краснодаром» (0:1) в 29-м туре РПЛ, поделился эмоциями от первой игры за армейцев.
«Когда узнал, что попаду в заявку и в стартовый состав на матч? В день игры, на установке. Очень приятно, что в меня поверил тренерский штаб. Перед встречей с «Краснодаром» все поддержали, сказали, чтобы не нервничал. Что-то не получилось, наверное.
Да, у меня был день рождения за день до матча, но думаю, что эти вещи не связаны между собой, но это определённо лучший подарок в моей жизни.
Какую задачу поставил Алексей Березуцкий? Сказал, чтобы играл спокойно, не нервничал. Попросил играть так, как я играю за молодёжку. Объяснил, что против меня будут играть такие же ребята. Особо разговоров не было перед игрой.
Чего не хватило в матче с «Краснодаром»? В конце не хватило завершающей стадии, одного точного удара. Моментов было много, с ударом были проблемы», — рассказал Тарба в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
- 16 мая 2022
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