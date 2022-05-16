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«Ливерпуль» готов подписать Мбаппе, команду покинет Салах или Мане

«Ливерпуль» готов подписать Мбаппе, команду покинет Салах или Мане
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Английский «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Independent.

Ранее 23-летний футболист объявил, что в ближайшее время определится со своим будущим. Это должно было быть либо продление контракта с «ПСЖ», либо переход в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

По сведениям источника, в сделку может вмешаться «Ливерпуль». Главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу нравится манера игры Мбаппе, а его возможный переход в английскую команду будет означать, что из неё уйдёт либо Мохамед Салах, либо Садио Мане.

Сообщается, что у Мбаппе проблемы в переговорах с «Реалом», который хочет получить 50% на имиджевые права футболиста. Это может помешать переходу француза в испанский клуб.

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