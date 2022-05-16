«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Порту»

Полузащитник «Порту» Фабиу Даниэл Феррейра Виейра входит в сферу интересов лондонского «Арсенала» и «Ливерпуля». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».

По сведениям источника, португальский клуб запросит за трансфер 21-летнего футболиста € 30 млн.

Виейра является воспитанником «Порту». За основную команду «драконов» полузащитник забил 10 голов и отдал 18 результативных передач в 78 матчах во всех турнирах.

Виейра также привлекается к играм за сборную Португалии U21. В национальной команде Фабиу в 19 встречах отличился 11 раз и четырежды отдавал голевые передачи партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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