«Спартак» выступил с заявлением после последнего домашнего матча в сезоне

Московский «Спартак» сделал заявление после последнего домашнего матча в сезоне-2021/2022 (1:1 с «Зенитом»). Красно-белым осталось провести гостевой матч РПЛ с «Химками» и финал Кубка России на нейтральном поле с «Динамо».
«В этом сезоне на домашней арене царили разные эмоции: и ликование после побед в Лиге Европы и Кубке, и горечь поражений, которая одинакова и для нас, и для вас.
Обещаем вернуться на «Открытие Банк Арену» сильнее в следующем сезоне и делать всё, чтобы после матчей вы покидали стадион максимально счастливыми. Во всех турнирах», — написала пресс-служба «Спартака» в своём телеграм-канале.
Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.
- 16 мая 2022
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11
-
11:54
-
11:51
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:11
-
11:07
-
10:45
-
10:43
-
10:37
-
10:28
-
10:23
-
10:17
-
10:17
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:59
-
08:42
-
08:33
-
08:32
-
08:20
-
07:49