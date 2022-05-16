«Спартак» выступил с заявлением после последнего домашнего матча в сезоне

Московский «Спартак» сделал заявление после последнего домашнего матча в сезоне-2021/2022 (1:1 с «Зенитом»). Красно-белым осталось провести гостевой матч РПЛ с «Химками» и финал Кубка России на нейтральном поле с «Динамо».

«В этом сезоне на домашней арене царили разные эмоции: и ликование после побед в Лиге Европы и Кубке, и горечь поражений, которая одинакова и для нас, и для вас.

Обещаем вернуться на «Открытие Банк Арену» сильнее в следующем сезоне и делать всё, чтобы после матчей вы покидали стадион максимально счастливыми. Во всех турнирах», — написала пресс-служба «Спартака» в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» встречался с «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте.