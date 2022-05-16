Карлос, Касильяс и Рауль презентовали форму «Реала», приуроченную к 120-летию клуба

Мадридский «Реал» презентовал комплект формы на игровой сезон-2022/2023. Экипировка приурочена к 120-летию команды, которое «сливочные» празднуют в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Фото: Официальный сайт мадридского «Реала»
В презентации приняли участие как бывшие игроки «Реала», так и действующие. Речь идёт о Кариме Бензема, Луке Модриче, Давиде Алабе, Икере Касильясе, Роберто Карлосе и Рауле Гонсалесе.
Новая форма выполнена в белом цвете с фиолетовыми полосками на плечах и шее.
«Этот комплект — дань уважения истории клуба. Это классический дизайн с современными элементами, в котором традиционный белый цвет сочетается с фиолетовым на деталях шеи и тремя полосками adidas на плечах.
Кроме того, дань уважения легенде клуба также присутствует на внутренней стороне воротника с пуговицами и логотипом, посвящённым 120-летию «Реал Мадрид». Ещё одна деталь — щит белого цвета по всей рубашке», — сказано в заявлении клуба.
«Кадис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:
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