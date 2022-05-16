«Атлетико» нашёл замену Суаресу, трансфер оценивается в € 70 млн

Мадридский «Атлетико» находится в поисках замены для нападающего Луиса Суареса, который покинет команду в конце сезона. Испанский клуб начал переговоры с агентом форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса Жорже Мендешем. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, португальский клуб не отпустит своего футболиста за сумму менее € 70 млн.

22-летний Нуньес выступает за «Бенфику» с 2020 года, тогда «орлы» заплатили испанской «Альмерии» € 24 млн за переход футболиста.

В нынешнем сезоне уругвайский футболист в 41 матче во всех турнирах забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи.

«Атлетико М» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:

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