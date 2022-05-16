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Луис Суарес ждёт предложения от «Барселоны», им интересуются три команды

Луис Суарес ждёт предложения от «Барселоны», им интересуются три команды
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, который покинет команду в конце сезона, хотел бы вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2014 по 2020 год. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

По сведениям источника, 35-летний футболист ждёт предложения от каталонцев. Он может достаться им бесплатно, так как контракт Суареса с «Атлетико» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы «Астон Вилла», «Севилья» и миланский «Интер».

В текущем сезоне Суарес провёл 43 матча за «Атлетико» во всех турнирах, забив 13 голов, а также отдав три результативные передачи.

«Атлетико» — «Севилья». Видеообзор игры Ла Лиги:

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