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Объявлена символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшими игроками тура стали голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Урала» Олег Шатов – оба игрока получили оценку 8,7. Примечательно, что в символическую сборную не вошёл ни один футболист, принявший участие в центральном матче тура «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Сборная 29-го тура РПЛ: Матвей Сафонов («Краснодар», 8,7), Лео Гогличидзе («Урал», 7,7), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород», 8,0), Родригао («Сочи», 8,0), Владислав Карапузов («Ахмат», 7,4), Даниил Лесовой («Динамо», 8,2), Никита Кривцов («Краснодар», 8,3), Олег Шатов («Урал», 8,7), Дмитрий Кабутов («Уфа», 8,4), Эрик Бикфалви («Урал», 8,5), Егор Голенков («Ростов», 7,9).

Фото: WhoScored

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