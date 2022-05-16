«Ювентус» предлагает Погба 10-й номер и роль ключевого игрока в команде

Туринский «Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника Поля Погба, поэтому готов предложить французскому игроку футболку с номером 10 и роль ключевого футболиста в команде. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что сегодня, 15 мая, агент 29-летнего футболиста прибудет в Турин, где проведёт очередную встречу с представителями «Ювентуса». Зарплата Погба остаётся главной проблемой для возвращения француза в туринскую команду.
Французский «ПСЖ» также проводит переговоры с представителями Погба.
Погба является воспитанником «Манчестер Юнайтед», но в 19 лет он бесплатно перешёл в туринский «Ювентус», за который успешно выступал до 2016 года. Тогда манкунианцы выложили за его переход € 105 млн.
В нынешнем сезоне Погба в 27 матчах во всех турнирах забил гол и отдал девять результативных передач. Соглашение полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.
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