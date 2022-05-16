Вендел заявил о намерении остаться в «Зените» на следующий сезон

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил о намерении остаться в стане сине-бело-голубых на следующий сезон после матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«Останусь ли я в «Зените» летом? Конечно», — приводит слова Вендела «РБ Спорт».
Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Действующий контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Напомним, 15 мая в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался со «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+3-й минуте с пенальти.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
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