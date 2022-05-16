«ПСЖ» заинтересован в подписании Дембеле, клуб ведёт переговоры с его агентами с января
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Французский «ПСЖ» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, чей контракт с испанской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, у парижан готов контракт для 25-летнего футболиста. «ПСЖ» ведёт переговоры с агентами Дембеле с января 2022 года. Сообщается, что «Барселона» также заинтересована в сохранении нападающего.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету французского игрока участие в 31 матче, в которых он забил два гола и отдал 13 результативных передач.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига – 2021/2022. 37-й тур:
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