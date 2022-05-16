Ольга Смородская дала совет Артёму Дзюбе относительно будущего футболиста
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала форварду «Зенита» Артёму Дзюбе не переезжать в чемпионат Сербии.
«Совет Дзюбе? Лично я осталась бы в «Зените», а в Сербию не поехала бы!» — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце сезона, может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде».
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего участие в 38 матчах, в которых он забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.
Самые результативные встречи между московским «Спартаком» и «Зенитом». Видео:
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