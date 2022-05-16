Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольга Смородская дала совет Артёму Дзюбе относительно будущего футболиста

Ольга Смородская дала совет Артёму Дзюбе относительно будущего футболиста
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала форварду «Зенита» Артёму Дзюбе не переезжать в чемпионат Сербии.

«Совет Дзюбе? Лично я осталась бы в «Зените», а в Сербию не поехала бы!» — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба, чей контракт с клубом из Санкт-Петербурга истекает в конце сезона, может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде».

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего участие в 38 матчах, в которых он забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.

Самые результативные встречи между московским «Спартаком» и «Зенитом». Видео:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022