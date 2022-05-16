Ал. Мостовой — о «Рубине»: чего хотят, то и делают — и всё время нормально. Это ужас

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о ситуации в казанском «Рубине».
«Я месяца два назад говорил, что «Рубин» уже давно в таком состоянии. Самое интересное, что все виноваты, кроме главного тренера. «Рубин» проигрывает: 0:6, 1:3, 1:4 — через день никто уже про них не говорит. Тренер говорит: «Я здесь, я с командой». Сами довели до этого. Им повезло, что последнюю игру они играют дома с «Уфой». Конечно, скорее всего, они обыграют дома «Уфу».
Я ни разу не слышал такое про «Спартак». Если бы там так было, то уже бы три тренера поменялось. Чего бы только не сделали там. Люди не успевают прийти в «Спартак», а их уже оттуда выгоняют. А здесь чего хотят, то и делают — и всё время нормально. Ладно бы они ещё играли, но взять игру с «Уфой» — это катастрофа. Было ощущение, что их специально вывели на поле и заставили играть. Это ужас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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