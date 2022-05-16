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Хавбек «Шахтёра»: надеюсь, клуб примет предложение «Байера» о моём трансфере

Хавбек «Шахтёра»: надеюсь, клуб примет предложение «Байера» о моём трансфере
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик хочет, чтобы команда приняла предложение от леверкузенского «Байера».

«Я игрок «Шахтёра», но был бы очень рад, если бы мой клуб принял предложение «Байера». Я решил для себя, что это единственный клуб, к которому я хочу присоединиться», — приводит слова Мудрика Sportarena.

21-летний Мудрик является воспитанником донецкого клуба. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал девять результативных передач.

Рыночная стоимость Мудрика оценивается порталом Transfermarkt в € 4,2 млн. Соглашение между полузащитником и «Шахтёром» истекает в декабре 2026 года.

Напомним, за «Байер» играют нападающий Сердар Азмун и вратарь Андрей Лунёв, известные по выступлениям за «Зенит».

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