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Едвай: почему бы всю карьеру не играть за «Локо»? Обещаю, мы поборемся за чемпионство

Едвай: почему бы всю карьеру не играть за «Локо»? Обещаю, мы поборемся за чемпионство
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай дал понять, что не собирается покидать стан железнодорожников.

«Нынешний сезон «Локомотива» — сезон перемен. Много изменений в структуре клуба. Мы потратили немало времени на адаптацию.

В каком европейском клубе хочу играть? В «Локомотиве». Почему бы всю карьеру не играть за «Локо»? Я хочу выиграть трофей здесь и продолжать играть.

Без еврокубков мы должны быть сконцентрированы на РПЛ. Думаю, Россию всё же вернут в Европу, почему нет? Все стали почему-то забывать, что спорт вне политики. Российские клубы и национальная команда обязательно вернутся в мировой спорт.

Обещаю, что в следующем сезоне «Локо» будет бороться за чемпионство. Мы недовольны результатом за этот год. «Зенит»? Мы сможем обыграть их. Почему нет? В прошлом матче в Санкт-Петербурге «Локо» открыл счёт, но потерял концентрацию», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

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