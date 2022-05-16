Гарри Кейн признался, что является большим поклонником Антонио Конте

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о совместной работе с наставником команды Антонио Конте.

«Я большой поклонник Антонио Конте, было бы здорово, если бы он остался. Команде очень нравится с ним работать. Мы с нетерпением ждём следующего сезона, который проведём с отличным тренером. Но это решение Конте, и я уверен, что он поговорит с клубом и примет решение о своём будущем», — приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

52-летний Конте возглавил лондонскую команду в ноябре 2021 года. Под его руководством «Тоттенхэм» в 35 матчах одержал 20 побед, пять раз сыграл вничью и 10 раз проиграл.

Соглашение между Конте и «Тоттенхэмом» истекает в конце следующего сезона.

Видео. Самые яркие покеры в чемпионате Англии: