Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта

Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта
Комментарии

Мадридский «Реал» выплатит форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе € 40 млн подписного бонуса за переход в команду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 23-летний футболист подпишет с испанской командой контракт до 2027 года с зарплатой в € 40 млн за сезон (€ 30 млн — основная часть, € 10 млн — бонусы).

Ранее сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересован «Ливерпуль», а «Реал» столкнулся с проблемами при переговорах с футболистом из-за требований по имиджевым правам. Клуб хочет владеть 50% имиджевых прав Мбаппе.

«Кадис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом Мбаппе — в «Реал», Левандовски — в «Барсу»? Каких топ-трансферов ждать в Европе этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022