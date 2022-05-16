Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта
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Мадридский «Реал» выплатит форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе € 40 млн подписного бонуса за переход в команду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 23-летний футболист подпишет с испанской командой контракт до 2027 года с зарплатой в € 40 млн за сезон (€ 30 млн — основная часть, € 10 млн — бонусы).
Ранее сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересован «Ливерпуль», а «Реал» столкнулся с проблемами при переговорах с футболистом из-за требований по имиджевым правам. Клуб хочет владеть 50% имиджевых прав Мбаппе.
«Кадис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:
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