Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта

Мадридский «Реал» выплатит форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе € 40 млн подписного бонуса за переход в команду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 23-летний футболист подпишет с испанской командой контракт до 2027 года с зарплатой в € 40 млн за сезон (€ 30 млн — основная часть, € 10 млн — бонусы).

Ранее сообщалось, что в подписании Мбаппе заинтересован «Ливерпуль», а «Реал» столкнулся с проблемами при переговорах с футболистом из-за требований по имиджевым правам. Клуб хочет владеть 50% имиджевых прав Мбаппе.

«Кадис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.