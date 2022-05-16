Деян Ловрен высказался о своём восстановлении после травмы

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен посвятил публикацию в социальных сетях процессу своего восстановления после травмы.

«Путь к полному выздоровлению иногда оказывается длиннее, чем хотелось бы, но я сохраняю позитив. Проблемы — это то, что делает жизнь интересной, а их преодоление — то, что делает жизнь значимой», — написал Ловрен в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Деяна Ловрена

Напомним, хорватский защитник не играл за сине-бело-голубых с прошлого года. Последний матч за «Зенит» Ловрен провёл 12 декабря 2021 года. Это была встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах.