Деян Ловрен высказался о своём восстановлении после травмы
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен посвятил публикацию в социальных сетях процессу своего восстановления после травмы.
«Путь к полному выздоровлению иногда оказывается длиннее, чем хотелось бы, но я сохраняю позитив. Проблемы — это то, что делает жизнь интересной, а их преодоление — то, что делает жизнь значимой», — написал Ловрен в своих соцсетях.
Фото: Соцсети Деяна Ловрена
Напомним, хорватский защитник не играл за сине-бело-голубых с прошлого года. Последний матч за «Зенит» Ловрен провёл 12 декабря 2021 года. Это была встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах.
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