Эрик тен Хаг заявил о желании сохранить Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о желании сохранить в клубе португальского нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду — гигант, он это уже всем показал. Криштиану по-прежнему очень амбициозен. Разумеется, я бы хотел сохранить его в составе своей команды. Он был очень важен для «Манчестер Юнайтед» в завершающемся сезоне. Роналду способен демонстрировать потрясающую статистику», — приводит слова тен Хага Daily Mail.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами. В апреле португальский форвард провёл в АПЛ четыре матча и забил пять голов.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:32
-
14:19
-
14:13
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:12
-
12:57
-
12:35
-
12:21
-
12:20
-
12:11
Партнерский контент