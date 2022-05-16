Эрик тен Хаг заявил о желании сохранить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о желании сохранить в клубе португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду — гигант, он это уже всем показал. Криштиану по-прежнему очень амбициозен. Разумеется, я бы хотел сохранить его в составе своей команды. Он был очень важен для «Манчестер Юнайтед» в завершающемся сезоне. Роналду способен демонстрировать потрясающую статистику», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами. В апреле португальский форвард провёл в АПЛ четыре матча и забил пять голов.