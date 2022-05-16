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Гаврилов — о «Спартаке»: фанаты не помогут, если команда не показывает добротный футбол

Гаврилов — о «Спартаке»: фанаты не помогут, если команда не показывает добротный футбол
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об уровне игры команды и влиянии на неё внешних факторов.

«Дело не в том, хотят болельщики приходить на стадион или нет. Когда фанаты отворачиваются от команды — это не очень хорошо. При чём тут внешние факторы? Как может отсутствие болельщиков сказаться на игре, если команда уверена в своих силах? Повлиять на результат это не может. Если команда не показывает добротный футбол, болельщики не помогут. Раньше, когда «Спартак» играл на стадионе «Локомотива», игры специально переносили в «Лужники» для болельщиков. Конечно, когда есть возможность, лучше приходить! Сами понимаете, финальная игра», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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