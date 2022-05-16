Вячеслав Караваев: «Зениту» очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев отметил, что разочарован из-за отсутствия возможности выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Конечно, жаль, что «Зениту» не удастся сыграть в еврокубках. Нам очень хотелось вновь участвовать в Лиге чемпионов, но, увы, здесь от нас ничего не зависит. Что ж, остаётся только работать, ждать и надеяться, что всё изменится. Естественно, мы будем бороться за все российские трофеи», — приводит слова Караваева Bobsoccer.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
Караваев: нельзя говорить, что я номер один на своей позиции:
- 16 мая 2022
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